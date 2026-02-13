Artistes et argent, une relation complexe : comment vivre de son art ?, Auditorum de la Maison de Pays, Le Cheylard

Artistes et argent, une relation complexe : comment vivre de son art ? Jeudi 2 avril, 18h30 Auditorum de la Maison de Pays Ardèche

Ils sont poétesse, musicien, danseuse, auteur-illustrateur, vidéaste et proposent tels des livres ouverts de parler de leur rapport à l’argent. Pour cette soirée, on emprunte un artiste, comme on emprunte un livre pour échanger librement en petits groupes. Les interventions sont ponctuées d’un blind test musical animé par les élèves de Val’Eyrieux musique et les morceaux joués en live sont évidemment choisis parce qu’ils parlent d’argent. « Money money money… ».

Auditorum de la Maison de Pays Rue du 5 juillet 1944 07160 le cheylard Le Cheylard 07160 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

L’argent inspire, l’argent contraint, en quête d’argent…