ARTISTES EXPOSANTS AU JARDIN Montaigut-sur-Save

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Nous vous donnons rendez-vous pour une journée, ouverte à tous, pour découvrir les œuvres de divers artistes, exposants dans le jardin de l’Espace Tribuche !

Vous pouvez venir en famille ou entre amis, contempler ces œuvres puis pique-niquer sur place, dans le jardin.

En plus de cette exposition, Marina Rascalou propose une relaxante réflexologie avec bain de pieds et Cathy Houzet guidera vos tirages de carte.

Enfin, terminez cette journée en beauté avec un concert. 0 .

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com

English :

We invite you to join us for a day, open to all, to discover the works of various artists, exhibiting in the Espace Tribuche garden!

German :

Wir laden Sie zu einem Tag ein, der für alle offen ist, um die Werke verschiedener Künstler zu entdecken, die im Garten des Espace Tribuche ausgestellt sind!

Italiano :

Vi aspettiamo per una giornata aperta a tutti, per scoprire le opere di diversi artisti che espongono nel giardino dell’Espace Tribuche!

Espanol :

Le esperamos durante una jornada abierta a todos para descubrir las obras de varios artistas que exponen en el jardín del Espace Tribuche

