Artistes femmes Musée Quai Zola Rennes Jeudi 12 mars, 12h30 Ille-et-Vilaine

Artistes peintres ou sculptrices, petit tour d’horizon de la création féminine de notre temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-12T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-12T13:00:00.000+01:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-flash-tout-public/artistes-femmes-1

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

