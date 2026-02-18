Artistes femmes Musée Quai Zola Rennes

Artistes femmes Musée Quai Zola Rennes

Artistes femmes Musée Quai Zola Rennes jeudi 12 mars 2026.

Artistes femmes Musée Quai Zola Rennes Jeudi 12 mars, 12h30 Ille-et-Vilaine

Artistes peintres ou sculptrices, petit tour d’horizon de la création féminine de notre temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-12T12:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-12T13:00:00.000+01:00

1
 https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-flash-tout-public/artistes-femmes-1

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire