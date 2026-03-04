Artistes femmes, Musée Quai Zola, Rennes

Artistes femmes Jeudi 12 mars, 12h30 Musée Quai Zola Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T12:30:00+01:00 – 2026-03-12T13:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T12:30:00+01:00 – 2026-03-12T13:00:00+01:00

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-flash-tout-public/artistes-femmes-1 »}]

Artistes peintres ou sculptrices, petit tour d’horizon de la création féminine de notre temps. Visite flash tout public Quai Zola