Artistes femmes, Musée Quai Zola, Rennes jeudi 12 mars 2026.

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Artistes peintres ou sculptrices, petit tour d’horizon de la création féminine de notre temps. Visite flash tout public Quai Zola