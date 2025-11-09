ARTISTES POUR UN NOUVEAU MONDE Montpellier

ARTISTES POUR UN NOUVEAU MONDE

En cette Journée Mondiale de l’Opéra, venez célébrer les splendeurs lyriques à travers un marathon musical où se croisent Mozart, Puccini, Saint-Saëns et Strauss.

Un spectacle inédit mêlant musique classique, slam et arts visuels vous attend !

Le groupe Camerata Rosa Musica, accompagné de l’artiste Eesah (slam) et de Fabien Verschaere (création en direct), interprétera Bizet, Barber, Beethoven et des musiques de films cultes, présenté par Andréa Ferréol.

L’œuvre réalisée sera mise en vente à l’issue du concert.

L’événement favorise l’accessibilité en offrant 50 places aux jeunes de quartiers populaires et invite toutes les générations à partager une expérience artistique unique.

Durée 1h45 30€ .

English :

On World Opera Day, come and celebrate lyrical splendor with a musical marathon featuring Mozart, Puccini, Saint-Saëns and Strauss.

German :

An diesem Weltoperntag feiern Sie die lyrische Pracht mit einem musikalischen Marathon, bei dem Mozart, Puccini, Saint-Saëns und Strauss aufeinandertreffen.

Italiano :

In occasione della Giornata Mondiale dell’Opera, venite a celebrare gli splendori dell’opera con una maratona musicale con Mozart, Puccini, Saint-Saëns e Strauss.

Espanol :

Este Día Mundial de la Ópera, venga a celebrar el esplendor de la ópera con un maratón musical protagonizado por Mozart, Puccini, Saint-Saëns y Strauss.

