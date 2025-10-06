ARTIZANS – AUDITORIUM SEYNOD Annecy

ARTIZANS Début : 2026-05-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Sept danseurs légendaires issus de la génération battle, clubbing & freestyle des années 1990/2000 se retrouvent sur scène pour faire revivre l’effervescence d’une époque. Au moyen de DJ sets et passages de danse virtuoses, ils inventent un espace de dialogue où confronter leurs inspirations, leurs influences, leurs cultures, leurs spécificités, leurs styles et leurs identités dans une triple logique de mémoire, de transmission et d’affirmation. Ces gardiens du temple nous partagent l’excellence du hip hop à la française, un héritage et des valeurs qu’ils représentent sur la scène internationale depuis plus de vingt ans.Dans le cadre du Printemps du hip-hopTarif AA partir de 8 ans1h05

AUDITORIUM SEYNOD PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 74600 Annecy 74