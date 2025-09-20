Artklub #2 à la Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris Paris

Une nuit électro-techno libre et immersive, outdoor et indoor | DJ sets | lives performatifs | projections vidéos | installations.

Quand la culture et le club se rencontrent.

Après avoir organisé, le 5 juillet dernier, la dernière fête du Centre Pompidou, qui ferme pour cinq ans de travaux, la soirée ArtKlub s’en va transformer en club une autre institution parisienne : la Philharmonie de Paris, le 19 septembre prochain.

La salle symphonique restera ouverte toute la nuit, de 22 h 30 à 5 h du matin, comme un vrai club — mais avec un niveau de classe supplémentaire. Comme toujours, ArtKlub proposera une soirée polymorphe qui jongle entre les disciplines artistiques : il y aura bien des DJ, et pas des moindres, avec notamment à l’affiche Kittin et Carla Schmitt, deux générations d’artistes qui tapent fort, mais aussi des VJ et des drag shows un peu partout. La fête se déroulera en partie en extérieur.

On trouvera également des installations et des projections, comme la street-artiste « Les Murs ont des oreilles », qui viendra dessiner ses grandes oreilles, ou le film « Oikonomia », une histoire d’eau signée Ellora Thevenet et Octave Lauret.

DJs : KITTIN | CARLA SCHMITT | MUNSINGER | MRWIZE | GONE

PERFORMERS : FANNY MUNSON | TRISTANA GRAY MARTYR | HEGO SCORPION | PERSONNE PUBLIC |ANGELE MICAUX | AUSTIN | TRICKI

MC : ANA RAGO

PROJECTIONS VIDEO : HYREL VENN | CADDEO | ELORA THEVENET ET OCTAVE LAURET | BEN ELLIOT | LEA COLLET | MODOWER | NOCTERA | VLAD | YDLAN

INSTALLATIONS : TONY HAWI | LES MURS ONT DES OREILLES | FRANCIS | TIMOTHEE COMTE | LILIAN NAVARRO | MAURINE WILLEBIEN / PUNCHEUSE | OCTAVE LAURET

Né au Centre Pompidou, pour sa 2ème édition, ARTKLUB se déplace à la Philharmonie de Paris le 19 septembre, de 22h30 à 5h du matin.

Le vendredi 19 septembre 2025

de 22h30 à 05h00

payant

De 21,60 à 28,08 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

