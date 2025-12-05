ART&MIZ chante Noël Eglise Sainte Barbe Saint-Germain-du-Puy Vendredi 5 décembre, 20h30 Billetterie en vente sur place ou sur le site de Hello Asso

Un concert de Noël composé de chants traditionnels et aussi de chants de la variété française

**ART&MIZ chante Noël !!!**

Le chœur d’Art&Miz est heureux de vous présenter son nouveau programme du concert de noël qui aura lieu le **vendredi 05 décembre 2025 à l’église Sainte Barbe de Bourges à 20h30**.

Ils auront le plaisir de vous interpréter de nombreux chants traditionnels tels que **Petit Papa Noël, Mon beau sapin, Peuple fidèle, Vive le vent, Il est né le divin enfant**, et bien d’autres encore, mais aussi des chants plus contemporains comme « **Bon baisers de Fort de France, Bonjour à toi l’artiste, Oh happy Days, Nous nous reverrons un jour ou l’autre, etc…**

**Un concert où l’émotion, le recueillement et le bonheur seront au rendez-vous !!!**

Une sortie à faire en famille avant les fêtes de Noël.

Billet Plein tarif :12 euros

Billet Tarif réduit (enfant de moins de 12 ans, étudiant, retraités et demandeurs d’emploi) : 10 euros sur présentation d’un justificatif

Possibilité d’acheter les billets sur place ou en cliquant sur le lien ci-dessous :

[https://www.helloasso.com/associations/artetmiz/evenements/concert-de-noel-1](https://www.helloasso.com/associations/artetmiz/evenements/concert-de-noel-1)

Site : www.artetmiz.fr

Facebook : [https://www.facebook.com/ArtetMiz](https://www.facebook.com/ArtetMiz)

_**Pour tout renseignement, merci de nous contacter au 06-38-21-70-31**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-05T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-05T22:30:00.000+01:00

1

http://www.artetmiz.fr artetmiz.cie@gmail.com 0638217031 https://www.helloasso.com/associations/artetmiz/evenements/concert-de-noel-1

Eglise Sainte Barbe 12 rue Pierre Bérégovoy18000 Bourges Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher