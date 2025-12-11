Art&Miz chante Noël !!! Gron, Eglise Saint Etienne Solérieux Dimanche 14 décembre, 15h00 10€ par personne – gratuit pour les moins de 12 ans.

ART&MIZ chante Noël !!! Le chœur d’Art&Miz est heureux de vous présenter son nouveau programme du concert de noël qui aura lieu le dimanche 14 décembre 2025 à l’église St Etienne de Gron à 15h.

Ils auront le plaisir de vous interpréter de nombreux chants traditionnels tels que Petit Papa Noël, Mon beau sapin, Peuple fidèle, Vive le vent, il est né le divin enfant, et bien d’autres encore, mais aussi des chants plus contemporains comme « Bon baisers de Fort de France, Bonjour à toi l’artiste, Oh happy Days, Nous nous reverrons un jour ou l’autre, etc… Un concert où l’émotion, le recueillement et le bonheur seront au rendez-vous !!! Une sortie à faire en famille avant les fêtes de Noël.

10€ par personne – gratuit pour les moins de 12 ans.

Pour réserver, contacter le 06 74 52 56 77

Gron, Eglise Saint Etienne 14 place de l’église 18800 GRON Solérieux 18800 Cher