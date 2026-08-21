Artothèque – L’art entre dans nos maisons !, Médiathèque Ormédo, Orvault

Informations pratiques

Artothèque – L’art entre dans nos maisons ! 12 – 26 septembre Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:30:00+02:00

En partenariat avec Les Ateliers de la Gobinière et l’Atelier Photo d’Orvault

Vous avez l’habitude d’emprunter des livres, des revues, des films ou des CD à la médiathèque. Le 26 septembre vous pourrez emprunter un tableau ou une photo encadrée ! Tableaux et photos seront exposés à la médiathèque du 12 au 26 septembre. Pour emprunter rien de plus simple si vous êtes adhérent à la médiathèque : vous faites votre choix, on vous emballe la toile ou la photo, on vous remet une fiche de prêt avec quelques conseils de transport et d’accrochage et vous partez avec pour 8 semaines maximum. Une artothèque éphémère réjouissante.

Artothèque flash le samedi 26 septembre · à partir de 10h · Ormédo

Trois cafés de l’Artothèque seront organisés les samedis 12, 19 et 26 septembre de 10h à 12h. L’occasion de rencontrer peintres et photographes des oeuvres exposées.

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Une artothèque éphémère