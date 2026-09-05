UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jeures

Artothèque Médiathèque Saint-Jeures

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque · Saint-Jeures

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque
Adresse
3, rue du Sabotier
Ville
43200 Saint-Jeures
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Jeures

Artothèque

Médiathèque 3, rue du Sabotier Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-02

Venez découvrir les œuvres de l’artothèque dans toutes les médiathèques et les sculptures sur bois et pierre de Thierry Chouvenc, artiste à Saint-Jeures uniquement.
  .

Médiathèque 3, rue du Sabotier Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 15 83  info@mediatheques-hautlignon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the works from the art library at all the media centers, as well as the wood and stone sculptures by Thierry Chouvenc—available exclusively in Saint-Jeures.

L’événement Artothèque Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

À voir aussi à Saint-Jeures (Haute-Loire)