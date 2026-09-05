Artothèque Médiathèque Saint-Jeures
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque · Saint-Jeures
Informations pratiques
Saint-Jeures
Artothèque
Médiathèque 3, rue du Sabotier Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-02
Venez découvrir les œuvres de l’artothèque dans toutes les médiathèques et les sculptures sur bois et pierre de Thierry Chouvenc, artiste à Saint-Jeures uniquement.
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Médiathèque 3, rue du Sabotier Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 15 83 info@mediatheques-hautlignon.fr
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English :
Come discover the works from the art library at all the media centers, as well as the wood and stone sculptures by Thierry Chouvenc—available exclusively in Saint-Jeures.
L’événement Artothèque Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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