Art’pero la Duquesnerie Martinvast

Informations pratiques

Martinvast

Art’pero

la Duquesnerie 1 Route du Nardouet Martinvast Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

ART’PÉROS AU HANG’ART !

Venez partager une soirée conviviale et festive au Hang’ART !

Au programme :

?? Concert à 20h avec le groupe Roots Rockin’Su

??? Des créateurs passionnés à découvrir

?? Un foodtruck pour régaler vos papilles

?? Les boissons de Farphale pour accompagner la soirée

Que vous soyez amateur d’art, de musique, d’artisanat ou simplement à la recherche d’un bon moment entre amis ou en famille, cette soirée est faite pour vous !

?? Rendez-vous au Hang’ART

? À partir de la fin d’après-midi, concert à 20h.

?? Partagez l’événement et invitez vos proches ! On vous attend nombreux pour faire vivre cette belle soirée estivale dans une ambiance chaleureuse et pleine de bonne humeur. ?????? .

la Duquesnerie 1 Route du Nardouet Martinvast 50690 Manche Normandie +33 6 78 88 18 51 lehangartmartinvast@gmail.com

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English : Art’pero

L’événement Art’pero Martinvast a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin