Art’pero la Duquesnerie Martinvast
vendredi 24 juillet 2026 · la Duquesnerie · Martinvast
Informations pratiques
Martinvast
Art’pero
la Duquesnerie 1 Route du Nardouet Martinvast Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
ART’PÉROS AU HANG’ART !
Venez partager une soirée conviviale et festive au Hang’ART !
Au programme :
?? Concert à 20h avec le groupe Roots Rockin’Su
??? Des créateurs passionnés à découvrir
?? Un foodtruck pour régaler vos papilles
?? Les boissons de Farphale pour accompagner la soirée
Que vous soyez amateur d’art, de musique, d’artisanat ou simplement à la recherche d’un bon moment entre amis ou en famille, cette soirée est faite pour vous !
?? Rendez-vous au Hang’ART
? À partir de la fin d’après-midi, concert à 20h.
?? Partagez l’événement et invitez vos proches ! On vous attend nombreux pour faire vivre cette belle soirée estivale dans une ambiance chaleureuse et pleine de bonne humeur. ?????? .
la Duquesnerie 1 Route du Nardouet Martinvast 50690 Manche Normandie +33 6 78 88 18 51 lehangartmartinvast@gmail.com
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English : Art’pero
L’événement Art’pero Martinvast a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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- Art’pero Martinvast 24 juillet 2026