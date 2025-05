Art’péro Moser&Moser – Foyer rural Goetzenbruck, 1 juin 2025 10:00, Goetzenbruck.

Moselle

Art’péro Moser&Moser Foyer rural 8 rue d’Ingwiller Goetzenbruck Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-01 10:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Le Foyer Rural et la bibliothèque de Goetzenbruck vous invitent à un moment artistique et convivial autour de l’exposition Moser&Moser, un Art’péro entre dessin et photographie, mémoire et imagination.

Jean-Marc Moser vous plonge d’une manière insolite dans l’univers de la bande dessinée par des reproductions multicolores de cases et de couvertures assemblées en un montage spectaculaire. Un authentique culte.

L’œuvre du sculpteur Emile MOSER, son arrière-grand-père de Meisenthal, est mis en lumière par Michael THIELEN à travers une série de photographies sensibles de calvaires, monuments funéraires et croix sculptés à la main, visibles dans le paysage du Pays de Bitche.

En parallèle, une exposition dédiée à l’histoire de la bande dessinée, de ses origines à nos jours, ainsi qu’une sélection d’albums en lien avec l’univers de l’exposition seront à découvrir sur place.

Un dialogue entre deux générations, deux formes d’art, deux regards sur le monde.

L’occasion de découvrir, d’échanger, de flâner… et de partager un verre dans une ambiance détendue et chaleureuse.

Entrée libre tout public. Vernissage pour tous à 11hTout public

0 .

Foyer rural 8 rue d’Ingwiller

Goetzenbruck 57620 Moselle Grand Est +33 6 85 57 53 05

English :

The Foyer Rural and the Goetzenbruck library invite you to an artistic and convivial moment around the Moser&Moser exhibition, an Art’péro between drawing and photography, memory and imagination.

Jean-Marc Moser plunges you in an unusual way into the world of comics, with multicolored reproductions of boxes and covers assembled in a spectacular montage. An authentic cult work.

The work of sculptor Emile MOSER, his great-grandfather from Meisenthal, is highlighted by Michael THIELEN through a series of sensitive photographs of calvaries, funerary monuments and hand-carved crosses, visible in the Pays de Bitche landscape.

At the same time, an exhibition dedicated to the history of comics, from their origins to the present day, and a selection of albums related to the world of the exhibition, will be on display.

A dialogue between two generations, two art forms, two ways of looking at the world.

An opportunity to discover, exchange, stroll… and share a drink in a warm, relaxed atmosphere.

Free admission ? open to all. Vernissage for all at 11 a.m

German :

Das Foyer Rural und die Bibliothek von Goetzenbruck laden Sie zu einem künstlerischen und geselligen Moment rund um die Ausstellung Moser&Moser ein, einem Art’péro zwischen Zeichnung und Fotografie, Erinnerung und Fantasie.

Jean-Marc Moser lässt Sie auf ungewöhnliche Weise in die Welt der Comics eintauchen, indem er mehrfarbige Reproduktionen von Feldern und Titelseiten zu einer spektakulären Montage zusammenfügt. Ein echter Kult.

Das Werk des Bildhauers Emile MOSER, seines Urgroßvaters aus Meisenthal, wird von Michael THIELEN durch eine Reihe einfühlsamer Fotografien von handgeschnitzten Kalvarienbergen, Grabdenkmälern und Kreuzen, die in der Landschaft des Pays de Bitche zu sehen sind, beleuchtet.

Parallel dazu sind vor Ort eine Ausstellung über die Geschichte des Comics von seinen Ursprüngen bis heute sowie eine Auswahl von Alben zu sehen, die mit der Welt der Ausstellung in Verbindung stehen.

Ein Dialog zwischen zwei Generationen, zwei Kunstformen und zwei Blicken auf die Welt.

Eine Gelegenheit zum Entdecken, Austauschen, Flanieren… und um in einer entspannten und herzlichen Atmosphäre ein Getränk zu teilen.

Freier Eintritt ? für jedes Publikum. Vernissage für alle um 11 Uhr

Italiano :

Il Foyer Rural e la biblioteca di Goetzenbruck vi invitano a vivere un momento artistico e conviviale intorno alla mostra Moser&Moser, un Art’péro tra disegno e fotografia, memoria e immaginazione.

Jean-Marc Moser vi immerge nel mondo dei fumetti in modo insolito, con riproduzioni multicolori di scatole e copertine assemblate in un montaggio spettacolare. Un autentico cult.

L’opera dello scultore Emile MOSER, suo bisnonno originario di Meisenthal, è messa in luce da Michael THIELEN attraverso una serie di sensibili fotografie di calvari, monumenti funerari e croci scolpite a mano, visibili nel paesaggio del Pays de Bitche.

Parallelamente, sarà esposta una mostra dedicata alla storia del fumetto, dalle origini ai giorni nostri, e una selezione di albi legati al mondo della mostra.

Un dialogo tra due generazioni, due forme d’arte, due modi di guardare il mondo.

Un’occasione per scoprire, scambiare idee, passeggiare… e condividere un drink in un’atmosfera calda e rilassata.

Ingresso libero, aperto a tutti. Apertura per tutti alle 11.00

Espanol :

El Foyer Rural y la biblioteca de Goetzenbruck le invitan a un momento artístico y de convivencia en torno a la exposición Moser&Moser, un Art’péro entre dibujo y fotografía, memoria e imaginación.

Jean-Marc Moser le sumerge en el mundo del cómic de una forma insólita, con reproducciones multicolores de cajas y portadas reunidas en un montaje espectacular. Un auténtico culto.

La obra del escultor Emile MOSER, su bisabuelo de Meisenthal, es puesta de relieve por Michael THIELEN a través de una serie de sensibles fotografías de calvarios, monumentos funerarios y cruces talladas a mano, visibles en el paisaje del Pays de Bitche.

Paralelamente, se presentará una exposición dedicada a la historia del cómic, desde sus orígenes hasta nuestros días, y una selección de álbumes relacionados con el mundo de la exposición.

Un diálogo entre dos generaciones, dos formas de arte, dos maneras de ver el mundo.

Una ocasión para descubrir, intercambiar ideas, pasear… y compartir una copa en un ambiente cálido y distendido.

Entrada gratuita y abierta a todos. Apertura para todos a las 11h

L’événement Art’péro Moser&Moser Goetzenbruck a été mis à jour le 2025-05-17 par OT DU PAYS DE BITCHE