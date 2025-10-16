ART’R 2025 – « Combustions » – Compagnie Les Souffleurs commandos poétiques

ART’R 2025 – « Combustions » – Compagnie Les Souffleurs commandos poétiques jeudi 16 octobre 2025.

Combustions nous plonge dans l’intimité secrète des lettres d’amour des écrivain.e.s s’adressant à leurs amant.e.s. Le spectacle est composé comme un tour de chant. Chaque lettre est accompagnée de son tube d’amour.

Pour ce moment clandestin à vivre, nous vous proposons de nous faire confiance, nous vous dévoilerons le lieu de représentation une fois inscrit.e.s.

Ne vous inquiétez pas ! Vous saurez où, quand et comment vous y rendre, au minimum une semaine avant la date ! Il est donc impératif de laisser votre numéro de portable dans votre réservation. (Votre numéro ne sera ni divulgué, ni vendu à un quelconque service de publicité et ne servira que pour ces trois sms.)

Rendez-vous

Jeudi 16 octobre à 19h Quelque part dans Paris centre



⇒ Inscription obligatoire sur communication@artr.fr

Lieu dévoilé par SMS après inscription

Merci d’indiquer votre numéro de portable dans votre mail Gratuit – À partir de 16 ans – Durée : 1h



Connus dans le monde entier en commandos chuchotés, Les Souffleurs commandos poétiques se définissent comme artistes poètes, pensent et expérimentent une “tentative de ralentissement du monde” en inventant un ensemble de gestes, œuvres, installations, écritures, performances et processus contaminants autour d’une pensée poétique du monde.

les-souffleurs.fr

Après deux représentations au printemps, Le Moulin Fondu, Oposito – CNAREP et Art’R s’associent de nouveau, dans le cadre de l’association d’idée pour l’espace public, pour accompagner la dernière création des Souffleurs commandos poétiques, « Combustions », une véritable ode à l’amour et aux amants.

Le jeudi 16 octobre 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit

Inscription obligatoire sur communication@artr.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-16T22:00:00+02:00

fin : 2025-10-16T23:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-16T19:00:00+02:00_2025-10-16T20:00:00+02:00



https://www.artr.fr/projetartr/combustions-2/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695