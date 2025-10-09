ART’R 2025 – « Homme(s) Intègre(s) » – Compagnie Pocket Théâtre Jardin de la Folie Titon Paris
ART’R 2025 – « Homme(s) Intègre(s) » – Compagnie Pocket Théâtre Jardin de la Folie Titon Paris jeudi 9 octobre 2025.
Deux hommes intimement liés par leurs trajectoires de vie se racontent dans deux ,récits indépendants : un français, un burkinabé. Deux histoires entrelacées comme un moyen d’interroger la coopération, la réciprocité et… l’amitié.
RÉCIT 1 :
UNE PROMESSE A TENIR
Thierry Combe, nous invite à revivre son immersion de jeune professeur coopérant au Burkina Faso. Entre découvertes et déconvenues, matchs de foot et rites initiatiques, il convoque, 20 ans plus tard, des souvenirs et figures du passé, autant d’échos à l’actualité dramatique du Pays des Hommes Intègres. Un premier récit tour à tour amusant, tendre et poignant.
RÉCIT 2 :
UNE EXPÉRIENCE A VIVRE
Création 2025
Helton Schadrak Tiendrebeogo nous plonge dans la vie d’un jeune burkinabé parsemée d’obstacles et de défis. Entre mâchoires de crocodiles, bouillie magique et deuils à faire, on y découvrira que les petites choses peuvent avoir de grandes conséquences, que toutes les difficultés peuvent être surmontées et que nos histoires de vie sont entrelacées.
Représentations
Jeudi 9 octobre
Récit 1 : 18h30
Récit 2 : 20h30
Jardin de la Folie Titon
30 Rue Chanzy, Paris 11e
Gratuit – À partir de 14 ans – Durée : 1h15 pour chaque récit
Spectacles à voir séparément ou ensemble. Un temps convivial vous sera proposé entre les deux récits.
La Compagnie développe depuis 2006 une forme de théâtre documentaire faisant de la matière intime le matériau principal de ses créations. À travers le prisme d’une trajectoire de vie particulière, la Compagnie aborde des questions sérieuses et sensibles, avec humour et malice. Que l’on se sente relié, changé, impliqué. Implantée dans un village jurassien de 750 habitant.es, attaché à son territoire d’implantation, la Cie POCKET Théâtre y expérimente également sous différentes formes une infusion artistique locale concrète.
Représentations dans le cadre d’Art’R – Saison des arts de la rue – automne 2025.
Le jeudi 09 octobre 2025
de 20h30 à 21h45
Le jeudi 09 octobre 2025
de 18h30 à 19h45
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Jardin de la Folie Titon 30 Rue Chanzy, Paris 11e 75011 Paris
