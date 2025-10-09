ART’R 2025 – « Homme(s) Intègre(s) » – Compagnie Pocket Théâtre Jardin de la Folie Titon Paris

ART’R 2025 – « Homme(s) Intègre(s) » – Compagnie Pocket Théâtre Jardin de la Folie Titon Paris jeudi 9 octobre 2025.

Deux hommes intimement liés par leurs trajectoires de vie se racontent dans deux ,récits indépendants : un français, un burkinabé. Deux histoires entrelacées comme un moyen d’interroger la coopération, la réciprocité et… l’amitié.

RÉCIT 1 :

UNE PROMESSE A TENIR

Thierry Combe, nous invite à revivre son immersion de jeune professeur coopérant au Burkina Faso. Entre découvertes et déconvenues, matchs de foot et rites initiatiques, il convoque, 20 ans plus tard, des souvenirs et figures du passé, autant d’échos à l’actualité dramatique du Pays des Hommes Intègres. Un premier récit tour à tour amusant, tendre et poignant.

RÉCIT 2 :

UNE EXPÉRIENCE A VIVRE

Création 2025

Helton Schadrak Tiendrebeogo nous plonge dans la vie d’un jeune burkinabé parsemée d’obstacles et de défis. Entre mâchoires de crocodiles, bouillie magique et deuils à faire, on y découvrira que les petites choses peuvent avoir de grandes conséquences, que toutes les difficultés peuvent être surmontées et que nos histoires de vie sont entrelacées.

Représentations

Jeudi 9 octobre

Récit 1 : 18h30

Récit 2 : 20h30 Jardin de la Folie Titon

30 Rue Chanzy, Paris 11e Gratuit – À partir de 14 ans – Durée : 1h15 pour chaque récit



Spectacles à voir séparément ou ensemble. Un temps convivial vous sera proposé entre les deux récits.

La Compagnie développe depuis 2006 une forme de théâtre documentaire faisant de la matière intime le matériau principal de ses créations. À travers le prisme d’une trajectoire de vie particulière, la Compagnie aborde des questions sérieuses et sensibles, avec humour et malice. Que l’on se sente relié, changé, impliqué. Implantée dans un village jurassien de 750 habitant.es, attaché à son territoire d’implantation, la Cie POCKET Théâtre y expérimente également sous différentes formes une infusion artistique locale concrète.

pockettheatre.fr

Représentations dans le cadre d’Art’R – Saison des arts de la rue – automne 2025.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 20h30 à 21h45

Le jeudi 09 octobre 2025

de 18h30 à 19h45

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Jardin de la Folie Titon 30 Rue Chanzy, Paris 11e 75011 Paris

