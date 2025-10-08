ART’R 2025 / « Toute la vie… » Cie La Césure Départ devant le Palais de la Femme Paris

À une époque où il nous faut tout expliquer, tout comprendre, revendiquer, avoir une position claire et définie, le texte de Leslie Kaplan questionne, en finesse et avec humour, la position féminine.

Représentations

Mercredi 8 octobre 2025 à 14H30, puis à 18H30 Départ devant le Palais de la Femme

94 Rue de Charonne, 75011 Paris

Gratuit – À partir de 14 ans – Durée : 1H

Le diptyque « Toute ma Vie.. » est le premier projet porté par La Césure créée par Sarah Mahé et Michel Carmona, tous deux issus du monde du spectacle. Ils l’imaginent comme un lien, un espace disponible à une création artistique. Ce projet, portant une proposition artistique, à la fois pour la salle et pour l’espace public, sera le fondement des créations à venir.

https://www.instagram.com/cie_la_cesure/

Dans une forme déambulatoire sonore, deux femmes s’interrogent sur leur place dans la société, sur l’identité féminine, la sexualité, la société de consommation, le langage, les hommes… L’espace public comme point de vue, comme ligne de fuite.

Le mercredi 08 octobre 2025

⇒ Inscription obligatoire sur communication@artr.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

