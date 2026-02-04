ART’R 2026 – « 88 avenue de la République » – Collectif Les Grandes Personnes rue Duranti PARIS

88 avenue de la République pose dans l’espace public la question du droit au logement. Deux femmes racontent les destins imbriqués des habitants d’un immeuble miniature pour montrer que le logement n’est pas une marchandise comme une autre. Tragi-comiques, elles nous emmènent de la rue à l’hébergement d’urgence, de l’avis d’expulsion au tribunal, de la chambre où pointe le soleil à la cuisine, traversant des espaces de vie, à la recherche du bonheur d’habiter ensemble.

Résidence

Résidence du 23 au 27 mars Sortie de résidence le jeudi 26 mars rue Duranti, Paris 11e

Depuis 1998 les interventions du collectif des Grandes Personnes emmènent la sculpture à la rencontre du public, en explorant les interactions entre les arts plastiques et le théâtre.

https://www.lesgrandespersonnes.org/

Une création pour la rue sur le droit au logement

Le jeudi 26 mars 2026

de 18h00 à 18h50

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

rue Duranti rue Duranti 75011 PARIS

https://www.artr.fr/projetartr/88-avenue-de-la-republique/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695



