ART’R 2026 – « 88 avenue de la République » – Collectif Les Grandes Personnes rue Duranti PARIS jeudi 26 mars 2026.
88 avenue de la République pose dans l’espace public la question du droit au logement. Deux femmes racontent les destins imbriqués des habitants d’un immeuble miniature pour montrer que le logement n’est pas une marchandise comme une autre. Tragi-comiques, elles nous emmènent de la rue à l’hébergement d’urgence, de l’avis d’expulsion au tribunal, de la chambre où pointe le soleil à la cuisine, traversant des espaces de vie, à la recherche du bonheur d’habiter ensemble.
Résidence
Résidence du 23 au 27 mars
Sortie de résidence le jeudi 26 mars
rue Duranti, Paris 11e
Depuis 1998 les interventions du collectif des Grandes Personnes emmènent la sculpture à la rencontre du public, en explorant les interactions entre les arts plastiques et le théâtre.
https://www.lesgrandespersonnes.org/
Une création pour la rue sur le droit au logement
Le jeudi 26 mars 2026
de 18h00 à 18h50
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
rue Duranti rue Duranti 75011 PARIS
