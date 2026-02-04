ART’R 2026 / « BERCEUSES (GANG) » – Collectif la horde dans les pavés

La nuit est tombée, il fait noir, la trame

musicale se fait sombre, métallique, percussive, tout est en place, comme

prévu, pourtant plus rien n’est comme avant. La nuit tout change : on s’éclaire pour mieux

voir, les halos des lampadaires deviennent les lieux de nos rendez-vous. On a une histoire d’aventure collective à

raconter, elle a commencé il y a déjà de nombreuses années et c’est au public

de trouver son chemin une fois la nuit tombée.

BERCEUSES (GANG) est une déambulation nocturne

de cirque en espace public.

Résidence de création

Résidence du 7 au 9 avril

Répétitions ouvertes au public les 8 et 9 avril entre 20h et 22h

Rdv au niveau du 7 rue Duranti, Paris 11e

La horde dans les pavés est un collectif d’intervention acrobatique créé en

2020, qui défend une écriture collective et attache une grande importance à

l’improvisation. Inspiré du cirque, du parkour, de la grimpe urbaine et de la

danse, il fait expérience de la rue et de la rue une expérience.

www.full-full.fr

En complicité avec le conservatoire Charles Münch du 11e et la RIVP

Répétitions ouvertes « BERCEUSES (GANG) », du Collectif la horde dans les pavés dans le cadre d’Art’R – Saison des arts de la rue – Printemps 2026.

Le jeudi 09 avril 2026

de 20h00 à 22h00

Le mercredi 08 avril 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

https://www.artr.fr/projetartr/berceuses-gang/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695



