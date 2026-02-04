ART’R 2026 / « BERCEUSES (GANG) » – Collectif la horde dans les pavés
La nuit est tombée, il fait noir, la trame
musicale se fait sombre, métallique, percussive, tout est en place, comme
prévu, pourtant plus rien n’est comme avant. La nuit tout change : on s’éclaire pour mieux
voir, les halos des lampadaires deviennent les lieux de nos rendez-vous. On a une histoire d’aventure collective à
raconter, elle a commencé il y a déjà de nombreuses années et c’est au public
de trouver son chemin une fois la nuit tombée.
BERCEUSES (GANG) est une déambulation nocturne
de cirque en espace public.
Résidence de création
Résidence du 7 au 9 avril
Répétitions ouvertes au public les 8 et 9 avril entre 20h et 22h
Rdv au niveau du 7 rue Duranti, Paris 11e
La horde dans les pavés est un collectif d’intervention acrobatique créé en
2020, qui défend une écriture collective et attache une grande importance à
l’improvisation. Inspiré du cirque, du parkour, de la grimpe urbaine et de la
danse, il fait expérience de la rue et de la rue une expérience.
En complicité avec le conservatoire Charles Münch du 11e et la RIVP
Le jeudi 09 avril 2026
de 20h00 à 22h00
Le mercredi 08 avril 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
