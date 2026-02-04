ART’R 2026 / « Dans les clous » – Collectif la Grosse Plateforme – Jean HOSTACHE

Dans les clous est une pièce pensée comme une déambulation chorégraphique en espace public et explorant différentes typologies urbaines. Ce projet interroge les notions de normes, de liberté et ce que veut dire être « dans les clous », prenant cette expression à la lettre pour l’habiter dans sa matérialité physique : le passage clouté. Quelle place réserve-t-on à celles et ceux qui sont en marge, hors des clous, et comment occupent-elles ces interstices ? C’est dans cette double lecture à la fois sociale, sensible et urbanistique que s’inscrit l’écriture de ce projet.

Résidence de création

Résidence du 13 au 17 avril

Sortie de résidence le 16 avril à 18h RDV Angle boulevard Voltaire / Place de la Nation, Paris 11e

La Grosse Plateforme est un collectif pluridisciplinaire, né

en 2017 et rassemblant 14 acteur·ice·s du spectacle vivant. Comédien·ne·x·s,

danseur·euse·x·s, administrateur·rice·s, scénographes, chanteur·euse·x·s et

pédagogues, nous partageons une vision commune de la création artistique et de

son déploiement.

http://lagrosseplateforme.com/

En collaboration avec la MPAA/Breguet dans le cadre de Dance Day

Sortie de résidence « Dans les clous », du Collectif la Grosse Plateforme et Jean HOSTACHE dans le cadre d’Art’R – Saison des arts de la rue – Printemps 2026.

Le jeudi 16 avril 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Tout public.

