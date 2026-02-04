ART’R 2026 / « Kamchàtka » – Compagnie Kamchàtka Mairie du 11e arrondissement PARIS

Huit personnages perdus dans la ville, chacun avec sa valise. Voyageurs ou migrants ?Ingénus, curieux, les émotions à fleur de peau, ils ne connaissent pas nos normes, nos règles, notre mode de vie. Leur jeu est si subtil qu’il se confond avec la réalité. S’ouvre alors un espace de dialogue, où le spectateur devient acteur de l’échange et de l’expérimentation. Kamchàtka n’est finalement qu’un miroir : celui de nos comportements face à l’Autre, l’Etranger, le Différent. Allons-nous construire le futur avec les Kamchàtka ou les rejeter ?

Représentation

Vendredi 23 avril à 18h30 Départ du Parvis de la mairie du 11e, Place Léon Blum, Paris 11e

Gratuit – Tout Public – Durée 50 min

La compagnie Kamchàtka est un collectif d’artistes de différentes nationalités provenant d’horizons artistiques distincts. Ses membres se rencontrent à Barcelone en 2006. Touchés par les mêmes inquiétudes, ils commencent un entraînement intense d’improvisation dans la rue et entament une recherche au long cours autour du thème des migrations humaines.

En mars 2007, le spectacle “Kamchàtka” voit le jour. Après avoir remporté un grand succès et avoir convaincu les programmateurs internationaux à FiraTàrrega en 2007, le spectacle est représenté plus de 450 fois dans 31 pays et gagne le Prix du Jury au « meilleur spectacle » du festival international MiramirO de Gand, Belgique en 2008

kamchatka.cat

En complicité avec la MPAA/La Canopée

Représentations « Kamchàtka », de la compagnie Kamchàtka dans le cadre d’Art’R – Saison des arts de la rue – Printemps 2026.

Le jeudi 23 avril 2026

de 18h30 à 19h20

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-23T21:30:00+02:00

fin : 2026-04-23T22:20:00+02:00

Date(s) : 2026-04-23T18:30:00+02:00_2026-04-23T19:20:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

https://www.artr.fr/projetartr/kamchatka/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695



Afficher la carte du lieu Mairie du 11e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

