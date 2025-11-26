Arts 2 Rue ! City Stade Sables d’Olonne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-17 00:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Les associations Trait pour trait, Style Alpaga, Regart’s, l’Accoord, le HBC, l’association des Habitants de Croix Bonneau, vous proposent une après-midi conviviale avec des ateliers de pratiques artistiques et sportives.Goûter préparé par les jeunes du quartier !

City Stade Sables d’Olonne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

0240416200