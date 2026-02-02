Arts at home Place Félix Rey Arles

Arts at home

Du samedi 14 au dimanche 15 février 2026. Place Félix Rey Espace Van Gogh Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

Arts At Home propose des manifestations artistiques dans les habitations des Arlésiens et Arlésiennes et dans les commerces de la ville.

L’objectif est de faire rencontrer les artistes et le public dans des lieux intimistes afin de favoriser les échanges entre l’artiste et le spectateur. Les artistes sont accueillis dans un appartement ou une maison de la ville d’Arles pour exposer, pratiquer ou expliquer leur activité. Ce format s’articule autour de plusieurs parcours composés de différents artistes et plusieurs groupes de 10 à 15 personnes accompagnés par un médiateur qui vont de maison en maison. .

Place Félix Rey Espace Van Gogh Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 83 45 32 artsathome@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This multidisciplinary itinerant festival takes you from house to house to discover an array of artistic proposals: music, painting, dance… and many other surprises!

L’événement Arts at home Arles a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme d’Arles