Arts créatifs des Genestois Le Genest-Saint-Isle

Arts créatifs des Genestois

Rue des Sports Le Genest-Saint-Isle Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Une exposition d’arts créatifs au Genest-Saint-Isle

Les samedi 22 et dimanche 23 novembre 2025, la salle des fêtes du Genest-Saint-Isle accueillera 15 artistes genestois, afin de faire découvrir au grand public leurs créations et animer des ateliers d’arts créatifs.

Peinture, dessin, sculpture, mais encore crochet ou maquettisme, de nombreux talents seront représentés lors de cette exposition organisée par la municipalité et un collectif d’artistes de la commune.

Plusieurs ateliers de création seront également proposés lors de ces deux jours pour les enfants et les adultes modelage, coloriage, mais aussi une fresque collaborative qui évoluera tout au long du week-end grâce à la participation des visiteurs.

Cette initiative est née suite à une première exposition qui avait été proposée lors des vœux de la municipalité en 2022, et qui avait été très appréciée tant par les artistes que par les Genestois présents.

Restauration et buvette sur place. Salle des fêtes du Genest-Saint-Isle, rue des Sports. Ouverture le samedi 22 novembre de 14h00 à 17h30 et le dimanche 23 novembre de 10h00 à 17h30. Entrée libre. .

Rue des Sports Le Genest-Saint-Isle 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 11 95 mairie@legenestsaintisle.fr

English :

A creative arts exhibition at Genest-Saint-Isle

German :

Eine Ausstellung kreativer Künste in Le Genest-Saint-Isle

Italiano :

Una mostra di arti creative a Genest-Saint-Isle

Espanol :

Exposición de artes creativas en Genest-Saint-Isle

