Arts créatifs Médiathèque municipale De Bellou-En-Houlme Bellou-en-Houlme

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00
C’est Biblis en Folie à la médiathèque de Bellou-en-Houlme, passez la matinée avec l’équipe de la médiathèque et profitez de ses animations ! Découvrez notamment l’atelier d’arts créatifs (modelage, peinture, collage, dessin Zentangle, crochet/tricot ou même création végétale)…
Médiathèque municipale De Bellou-En-Houlme 1 Impasse des Tisserands 61220 Bellou-en-Houlme Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie 0233962943 https://www.mediathequeludotheque-bellouenhoulme.fr/
