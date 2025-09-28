Arts de la parole et de la marionnette « Voir le jour » Rethel

À partir de la magnifique matière à jouer qu’est le petit livre animé d’Emma Giuliani, petit bijou de poésie, Alain Batis nous invite à flâner au sein d’un pop-up géant, 3D, d’où l’on peut surgir, se cacher, apparaître délicatement. Un univers ouvert à la magie des apparitions et disparitions de figures végétales et insectes qui évoluent au milieu du parfum des fleurs et de l’odeur de l’herbe fraîche. Une invitation à un voyage dans la vastitude de l’univers, du jour, de la nuit et des cinq sens. Une ode à la beauté et un émerveillement à partager. Tous publics dès 2 ans

16 rue Hélène Cyminski Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 39 67 75

English :

Using Emma Giuliani?s animated book as a starting point, Alain Batis invites us to stroll through a giant 3D pop-up, where we can appear, hide or delicately appear. A universe open to the magic of appearing and disappearing plant figures and insects, amid the scent of flowers and fresh grass. An invitation to a journey into the vastness of the universe, day, night and the five senses. An ode to beauty and wonder to share. Suitable for ages 2 and up

German :

Ausgehend von dem wunderbaren Spielmaterial, das Emma Giulianis animiertes Büchlein ist, einem kleinen poetischen Juwel, lädt Alain Batis uns ein, durch ein riesiges 3D-Pop-up zu flanieren, aus dem man auftauchen, sich verstecken und zart erscheinen kann. Ein Universum, das sich der Magie des Erscheinens und Verschwindens von Pflanzenfiguren und Insekten öffnet, die sich inmitten des Dufts von Blumen und des Geruchs von frischem Gras bewegen. Eine Einladung zu einer Reise in die Weite des Universums, des Tages, der Nacht und der fünf Sinne. Eine Ode an die Schönheit und ein Staunen, das es zu teilen gilt. Für alle Altersgruppen ab 2 Jahren

Italiano :

Basandosi sul magnifico libro animato di Emma Giuliani, un piccolo gioiello di poesia, Alain Batis ci invita a vagare in un gigantesco pop-up 3D, dove possiamo apparire, nasconderci e scomparire delicatamente. Un universo aperto alla magia di apparizioni e sparizioni di figure vegetali e insetti che si evolvono tra il profumo dei fiori e dell’erba fresca. Un invito a un viaggio attraverso la vastità dell’universo, del giorno, della notte e dei cinque sensi. Un’ode alla bellezza e una meraviglia da condividere. Adatto a tutte le età, dai 2 anni in su

Espanol :

Basado en el magnífico libro animado de Emma Giuliani, una pequeña joya de la poesía, Alain Batis nos invita a deambular por un pop-up gigante en 3D, donde podemos aparecer, escondernos y desaparecer delicadamente. Un universo abierto a la magia de las apariciones y desapariciones de figuras vegetales e insectos que evolucionan entre el perfume de las flores y la hierba fresca. Una invitación a un viaje por la inmensidad del universo, el día, la noche y los cinco sentidos. Una oda a la belleza y una maravilla para compartir. Apto para todas las edades a partir de 2 años

