Arts de rue les petits plats dans les grands Saumur 17 juillet 2025 07:00

Maine-et-Loire

Arts de rue les petits plats dans les grands Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées des enfants pour en faire des histoires.

Ici, on monte les idées en neige et on nourrit l’imaginaire. Le menu est vide à vous de dire les ingrédients que vous voulez déguster, nos trois cuisiniers espiègles prennent toutes vos commandes pour réaliser un menu unique et étonnant, qui ne manquera pas de piment. Tout est possible !

On peut déguster de tout et mélanger les saveurs les plus improbables !

Et si on dégustait l’histoire d’une sorcière et d’un dentiste qui se passe à la montagne ? Et si on goûtait à l’aventure d’un serpent et d’un cosmonaute au temps de la préhistoire…

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 17 juillet 2025

Ouverture le jeudi de 18h à 19h. .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

English :

In an eccentric restaurant setting, three cooks capture children’s ideas and turn them into stories.

German :

In der skurrilen Kulisse eines Restaurants fangen drei Köche die Ideen der Kinder ein, um daraus Geschichten zu machen.

Italiano :

Nella stravagante cornice di un ristorante, tre chef prendono le idee dei bambini e le trasformano in storie.

Espanol :

En el estrafalario marco de un restaurante, tres chefs toman las ideas de los niños y las convierten en historias.

