[Arts de rue (musique, danse, théâtre, cirque, …)] FESTIVAL LÉZARD TI SHOW 15ᵉ édition, Le Carbet, Le Carbet
[Arts de rue (musique, danse, théâtre, cirque, …)] FESTIVAL LÉZARD TI SHOW 15ᵉ édition, Le Carbet, Le Carbet mardi 21 avril 2026.
[Arts de rue (musique, danse, théâtre, cirque, …)] FESTIVAL LÉZARD TI SHOW 15ᵉ édition 20 – 26 avril Le Carbet
Plus d’infos : lezardtishow@yahoo.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T00:00:00+02:00 – 2026-04-21T02:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-27T01:00:00+02:00
Prologue du festival :
Des artistes caribéen·ne·s mis en lumière
Spectacles et ateliers pour les scolaires en journée et représentations tout public en soirée.
Artistes présents : spectacles et performances
Le festival met en avant une grande diversité de propositions artistiques :
Spectacles d’arts de rue
Cirque, danse, théâtre, clown
Performances
Conférences ou formats innovants
Sorties de résidence
scènes éphémères installées au Carbet (place des Caraïbes, bord de mer, rivière, centre-bourg
Le Carbet Le Carbet Le Carbet 97221 Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://canva.link/0u0cpkaanv39lv1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://canva.link/8c7lrl0vni2mu5h »}]
Chaque année, le festival transforme la ville en un véritable espace de création : performances, spectacles vivants, arts plastiques, animations pour petits et grands.