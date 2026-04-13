[Arts de rue (musique, danse, théâtre, cirque, …)] FESTIVAL LÉZARD TI SHOW 15ᵉ édition, Le Carbet, Le Carbet

[Arts de rue (musique, danse, théâtre, cirque, …)] FESTIVAL LÉZARD TI SHOW 15ᵉ édition 20 – 26 avril Le Carbet

Plus d’infos : lezardtishow@yahoo.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T00:00:00+02:00 – 2026-04-21T02:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-27T01:00:00+02:00

Prologue du festival :

Des artistes caribéen·ne·s mis en lumière

Spectacles et ateliers pour les scolaires en journée et représentations tout public en soirée.

Artistes présents : spectacles et performances

Le festival met en avant une grande diversité de propositions artistiques :

Spectacles d’arts de rue

Cirque, danse, théâtre, clown

Performances

Conférences ou formats innovants

Sorties de résidence

scènes éphémères installées au Carbet (place des Caraïbes, bord de mer, rivière, centre-bourg

Le Carbet Le Carbet Le Carbet 97221 Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://canva.link/0u0cpkaanv39lv1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://canva.link/8c7lrl0vni2mu5h »}]

Chaque année, le festival transforme la ville en un véritable espace de création : performances, spectacles vivants, arts plastiques, animations pour petits et grands.