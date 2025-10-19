ARTS DIVINS 3ÈME ÉDITION Caunes-Minervois

ARTS DIVINS 3ÈME ÉDITION Caunes-Minervois dimanche 19 octobre 2025.

ARTS DIVINS 3ÈME ÉDITION

Place de l’Église Caunes-Minervois Aude

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Arts DiVins donne rendez-vous à tous les amateurs de terroir et de culture pour sa 3e édition !

Le vin et les arts seront une nouvelle fois à l’honneur, au coeur de l’Abbaye de Caunes, avec la présence de 15 vignerons, dans le cloître, pour une présentation de leurs produits, des ateliers d’initiation à la dégustation, à la gravure, des expositions, des visites guidées et balades commentées, de la musique, des châtaignes grillées…

Tout le programme très bientôt !

Place de l’Église Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 7 44 40 43 33 developpement@mairiedecaunes.fr

English :

Arts DiVins invites all lovers of terroir and culture to its 3rd edition!

Once again, wine and the arts will take center stage at Caunes Abbey, with 15 winegrowers in the cloister presenting their products, offering introductory workshops in wine tasting and engraving, exhibitions, guided tours and guided walks, music, roasted chestnuts…

The full program coming soon!

German :

Arts DiVins lädt alle Liebhaber von Terroir und Kultur zu seiner dritten Ausgabe ein!

Im Herzen der Abtei von Caunes werden wieder einmal Wein und Kunst im Mittelpunkt stehen. 15 Winzer werden im Kreuzgang ihre Produkte vorstellen, Workshops zur Einführung in die Weinprobe und die Gravur anbieten, Ausstellungen, Führungen und kommentierte Spaziergänge, Musik, geröstete Kastanien…

Das gesamte Programm in Kürze!

Italiano :

Arts DiVins invita tutti gli amanti dei prodotti locali e della cultura alla sua terza edizione!

Ancora una volta, il vino e le arti saranno sotto i riflettori, nel cuore dell’Abbazia di Caunes, con 15 viticoltori a disposizione nel chiostro per presentare i loro prodotti, laboratori di degustazione e di incisione, mostre, visite e passeggiate guidate, musica e caldarroste…

A breve il programma completo!

Espanol :

¡Arts DiVins invita a todos los amantes de los productos y la cultura locales a su 3ª edición!

Una vez más, el vino y las artes serán los protagonistas, en el corazón de la Abadía de Caunes, con 15 viticultores presentes en el claustro para presentar sus productos, talleres de iniciación a la cata y al grabado, exposiciones, visitas y paseos guiados, música y castañas asadas…

¡El programa completo muy pronto!

