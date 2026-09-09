ARTS DIVINS Caunes-Minervois
dimanche 18 octobre 2026 · Caunes-Minervois
Informations pratiques
Caunes-Minervois
ARTS DIVINS
Caunes-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 19:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Une journée dédiée aux arts et au vin à l’Abbaye.
Au programme :
9h : Visite guidée du village, rendez-vous place de la République
10h : Ouverture des portes de l’Abbaye, visite libre du site et des expositions permanentes et temporaires
10h>17h : Dégustation-vente de vins d’ici, rencontre avec les vignerons
13h>17h : Jeux géants en bois au chevet
15h : Visite guidée de l’Abbaye
17h : Concert avec le Quatuor Rose
18h30 : Apéro vin – châtaignes grillées
Possibilité de se restaurer le midi sur place au chevet. .
Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 09 44
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English :
L’événement ARTS DIVINS Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme
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