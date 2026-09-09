Informations pratiques

Caunes-Minervois

ARTS DIVINS

Caunes-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18 19:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Une journée dédiée aux arts et au vin à l’Abbaye.

Au programme :

9h : Visite guidée du village, rendez-vous place de la République

10h : Ouverture des portes de l’Abbaye, visite libre du site et des expositions permanentes et temporaires

10h>17h : Dégustation-vente de vins d’ici, rencontre avec les vignerons

13h>17h : Jeux géants en bois au chevet

15h : Visite guidée de l’Abbaye

17h : Concert avec le Quatuor Rose

18h30 : Apéro vin – châtaignes grillées

Possibilité de se restaurer le midi sur place au chevet. .

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 09 44

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English :

L’événement ARTS DIVINS Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Grand Carcassonne Tourisme