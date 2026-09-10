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Arts du Bois – Salon artisans du bois Salle des fêtes et salle culturelle Laheycourt

samedi 13 mars 2027 · Salle des fêtes et salle culturelle · Laheycourt

Arts du Bois – Salon artisans du bois Salle des fêtes et salle culturelle Laheycourt

Informations pratiques

Début
samedi 13 mars 2027
Fin
samedi 13 mars 2027
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des fêtes et salle culturelle
Adresse
Rue Principale
Ville
55800 Laheycourt
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Laheycourt

Arts du Bois – Salon artisans du bois

Salle des fêtes et salle culturelle Rue Principale Laheycourt Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2027-03-13 10:00:00
fin : 2027-03-14 17:00:00

Date(s) :
2027-03-13 2027-03-14

Le Salon du bois permet à une trentaine d’artisans du bois de la région d’exposer leurs créations et de partager leur passion avec tous les amoureux du bois.

Entrée gratuite. Démonstrations sur place. Accès PMR.Tout public
0  .

Salle des fêtes et salle culturelle Rue Principale Laheycourt 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 75 62 27 

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English :

The Wood Fair gives about thirty local woodworkers the opportunity to showcase their creations and share their passion with all wood enthusiasts.

Free admission. On-site demonstrations. Accessible to people with disabilities.

L’événement Arts du Bois – Salon artisans du bois Laheycourt a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE

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