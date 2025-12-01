Arts du cirque Ouistreham

Arts du cirque Ouistreham samedi 13 décembre 2025.

Arts du cirque

Place Albert Lemarignier Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 17:30:00
fin : 2025-12-13 19:30:00

Date(s) :
2025-12-13

Les artistes du cirque offriront des acrobaties, rires et émerveillement pour toute la famille.
Place Albert Lemarignier Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25  info@ville-ouistreham.fr

English : Arts du cirque

Circus performers offer acrobatics, laughter and wonder for the whole family.

L’événement Arts du cirque Ouistreham a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Caen la Mer