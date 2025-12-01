Arts du cirque Ouistreham
Arts du cirque Ouistreham samedi 13 décembre 2025.
Arts du cirque
Place Albert Lemarignier Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 17:30:00
fin : 2025-12-13 19:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Les artistes du cirque offriront des acrobaties, rires et émerveillement pour toute la famille.
Place Albert Lemarignier Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25 info@ville-ouistreham.fr
English : Arts du cirque
Circus performers offer acrobatics, laughter and wonder for the whole family.
