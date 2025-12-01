Arts du cirque Ouistreham

Arts du cirque

Place Albert Lemarignier Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:30:00

fin : 2025-12-13 19:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Les artistes du cirque offriront des acrobaties, rires et émerveillement pour toute la famille.

Place Albert Lemarignier Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25 info@ville-ouistreham.fr

English : Arts du cirque

Circus performers offer acrobatics, laughter and wonder for the whole family.

