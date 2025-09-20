Arts du souvenir : statuaire et mémoire des guerres square du Souvenir Français Saint-Nazaire

Gratuit. Réservation obligatoire (ouverture des inscriptions en septembre). 2 créneaux de visite 10 h 30 et 14 h 30. Durée 1 h 30. Parcours à pied de 100 m.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite découverte de monuments aux morts et commémoratifs de Saint-Nazaire. Ce parcours permettra de comprendre les enjeux de la mémoire à travers son aspect artistique.

square du Souvenir Français Square du Souvenir Français 44600 Saint-Nazaire 44600 Jardin des Plantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

@ Photographe Marie Lebatard-Sartre. Ville de Saint-Nazaire