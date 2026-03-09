Arts en fête au château

Château de Kerveatoux Plouarzel Finistère

Début : 2026-05-02 13:30:00

fin : 2026-05-02 19:00:00

2026-05-02

Organisé par les amis de Kerveatoux, cette fête rassemblera un marché des créateurs ainsi que de nombreuses animations danses médiévales, Bazookada, spectacles équestres, jeux en bois… buvette et crêpes.

Possibilité de s’inscrire dès le matin à un atelier artistique peinture, théâtre, poterie… .

Château de Kerveatoux Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 7 60 05 47 55

L’événement Arts en fête au château Plouarzel a été mis à jour le 2026-03-09 par OT IROISE BRETAGNE