Arts en Folie Rdiger un texte à la manière de George Sand Frédille

Arts en Folie Rdiger un texte à la manière de George Sand

2 rue des Tilleuls Frédille Indre

Mercredi 2026-04-01 15:00:00

À l’occasion des 150 ans de la disparition de George Sand, libérez votre créativité et plongez dans l’univers de la célèbre romancière lors d’un atelier d’écriture.

À partir d’extraits emblématiques, vous serez invité(e) à créer votre propre texte en vous appropriant son style et ses codes littéraires.

Réservation obligatoire.

À partir de 12 ans Durée 1h30 .

2 rue des Tilleuls Frédille 36180 Indre Centre-Val de Loire

English :

On the occasion of the 150th anniversary of George Sand?s death, unleash your creativity and immerse yourself in the world of the famous novelist during a writing workshop.

