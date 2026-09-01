Arts en liberté, exposition artistique à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage
lundi 28 septembre 2026 · Rue Carnot · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Arts en liberté, exposition artistique à l’espace Carnot
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-09-28
Du 28 sept au 4 octobre 2026, à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage, « Arts en liberté » réunit quatre artistes aux univers singuliers, au profit de l’association Cœur de Siné Saloum, pour un voyage artistique et solidaire entre création et Sénégal.
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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 48 28 96 martinedupere@orange.fr
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English :
From September 28 to October 4, 2026, at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage, “Arts en liberté” brings together four artists with unique artistic visions to benefit the Cœur de Siné Saloum association, offering an artistic and charitable journey that bridges creativity and Senegal.
L’événement Arts en liberté, exposition artistique à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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