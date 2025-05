Arts en scène Les Sœurs Moustache Dresse ton pOil ! – Dangers, 24 mai 2025 18:00, Dangers.

Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-05-24 18:00:00

fin : 2025-05-24 20:00:00

2025-05-24

Une histoire de famille, un univers onirique teinté d’humour et d’émotions, dans lequel trois vraies sœurs catalanes et leur barbu guitariste vous embarquent en chanson, façon Andrews Sisters !

Après plus de dix années de concerts, en passant par le Printemps de Bourges, le Chaînon Manquant, le prix public du Mans Cité Chanson, l’Européen, Le Café de la Danse, les premières parties d’Alain Souchon, Laurent Voulzy, ZAZ, Ezekiel, Pigalle, Les Ogres de Barback, HK, Karpatt, Volo, Sanseverino, Zoufris Maracas, Syrano, etc. et l’album Gribouille et Rafistole, une aventure plus intimiste se dessine pour Les Soeurs Moustache avec Dresse ton pOil ! un deuxième disque mettant en avant leur plume poétique aiguisée, la couleur acoustique de la guitare et l’harmonie des trois voix. .

English :

A family story, a dreamlike universe tinged with humor and emotion, in which three real Catalan sisters and their bearded guitarist take you off in song, Andrews Sisters style!

German :

Eine Familiengeschichte, ein Traumuniversum voller Humor und Emotionen, in das Sie drei echte katalanische Schwestern und ihr bärtiger Gitarrist mit ihren Liedern im Stil der Andrews Sisters entführen!

Italiano :

Una storia di famiglia, un universo onirico tinto di umorismo ed emozione, in cui tre vere sorelle catalane e il loro barbuto chitarrista vi accompagnano nelle canzoni, in stile Andrews Sisters!

Espanol :

Una historia familiar, un universo onírico teñido de humor y emoción, en el que tres auténticas hermanas catalanas y su barbudo guitarrista te llevan en volandas cantando, ¡al estilo de las Andrews Sisters!

