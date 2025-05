Arts en scène Tangoleon – Saint-Prest, 24 mai 2025 20:30, Saint-Prest.

Samedi 2025-05-24 20:30:00

Quartet de tango argentin-jazzy-foutraque (Association Tout Contre Basse) Dépoussiérant le tango avec jubilation, Tangoleon offre sur scène des compositions qui mêlent jazz ou noise, lyrisme du tango, ainsi que quelques standards revisités.

Dans leurs malles, en plus du piano, de l’accordéon, de l’harmonica et de la contrebasse, un panel d’instruments étonnants doudouk, guimbarde, scie musicale, etc. Le tango, musique magnifique mais souvent un peu guindée, (re)devient populaire comme un solo de bandonéon au bar du vieux Léon. .

Place Charles Moulin
Saint-Prest 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Argentinian tango quartet-jazzy-foutraque (Association Tout Contre Basse) Jubilantly dusting off tango, Tangoleon brings to the stage compositions that blend jazz or noise with tango lyricism, as well as a few revisited standards.

Argentinisches Tango-Quartett-jazzy-foutraque (Association Tout Contre Basse) Tangoleon entstaubt den Tango mit Jubel und bietet auf der Bühne Kompositionen, die Jazz oder Noise, die Lyrik des Tangos sowie einige neu interpretierte Standards miteinander verbinden.

Quartetto di tango argentino-jazzy-foutraque (Association Tout Contre Basse) Rispolverando il tango, i Tangoleon portano in scena composizioni che fondono il jazz o il noise con il lirismo del tango, oltre ad alcuni standard rivisitati.

Cuarteto argentino de tango-jazzy-foutraque (Association Tout Contre Basse) Desempolvando alegremente el tango, Tangoleon lleva al escenario composiciones que mezclan el jazz o el noise con el lirismo del tango, así como algunos estándares revisitados.

