Arts en Sèvre Week-end d’ouverture Niort

Niort Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-05

2025-07-04

Arts en Sèvre vous invite à une balade artistique à travers la ville.

Expositions et installations investissent jardins, cours, squares et berges, pour une découverte en plein air.

A l’occasion du week-end d’ouverture, les artistes seront présents pour présenter leurs œuvres.

Les œuvres resteront visibles tout l’été dans différents lieux Le Pilori, La Roussille, la Galerie Desmettre, Smart Appart (rue de la Gare), le Square Henri-Georges Clouzot et le Séchoir de Port Boinot.

Programme :

4/7

19h La mémoire de l’eau par Nattosito Quai Métayer

20h30 Eau, lumière, paysages Exposition au Pilori

5/7

11h Promenade par Louise Collet Le Séchoir, Port Boinot

12h Les courants de lumière par Sarah Braeck Square Clouzot

18h Les baigneuses par Anne Vergneault Smart Appart.

20h30 Mostres ! par Jean Duhurt Galerie Desmet

21h Les crocodiles de la roussilles Les voyous du bayou .

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 74 11

