Arts énergétiques tous les matins au Parc Rives de Seine

Arts énergétiques tous les matins au Parc Rives de Seine samedi 5 juillet 2025.

Pour un réveil tonique,

retrouvez tous les matins les cours de Taï Chi, de Qi gong, de Kung fu etc…,

encadrés par la Fédération Française des Arts Energétiques et Martiaux Chinois.

Animation pouvant accueillir tous les publics des plus jeunes aux plus

expérimentés.

Du samedi 05 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public.

