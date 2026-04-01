Landiras

Arts et gourmandises Printemps des Artistes

Rue André Dubourg Landiras Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

L’association Arts et Gourmandises vous propose une journée autour d’animations !

Restauration sur place.

Programme à venir… .

Rue André Dubourg Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 32 77 79 aetg.landiras@gmail.com

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English : Arts et gourmandises Printemps des Artistes

L’événement Arts et gourmandises Printemps des Artistes Landiras a été mis à jour le 2026-04-09 par La Gironde du Sud