Arts et gourmandises Printemps des Artistes Landiras
Arts et gourmandises Printemps des Artistes Landiras dimanche 26 avril 2026.
Landiras
Arts et gourmandises Printemps des Artistes
Rue André Dubourg Landiras Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-26
L’association Arts et Gourmandises vous propose une journée autour d’animations !
Restauration sur place.
Programme à venir… .
Rue André Dubourg Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 32 77 79 aetg.landiras@gmail.com
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English : Arts et gourmandises Printemps des Artistes
L’événement Arts et gourmandises Printemps des Artistes Landiras a été mis à jour le 2026-04-09 par La Gironde du Sud