Arts et gourmandises Soirée gourmande Landiras
jeudi 23 juillet 2026 · Landiras
Informations pratiques
Landiras
Arts et gourmandises Soirée gourmande
Rue André Dubourg Landiras Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 00:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20
Soirée gourmande
Animation musicale avec Louissan, restauration sur place et activités culturelles et sportives avec Cap33 et bien plus encore !
20/08/2026 Programmation à venir… .
Rue André Dubourg Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine aetg.landiras@gmail.com
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English : Arts et gourmandises Soirée gourmande
L’événement Arts et gourmandises Soirée gourmande Landiras a été mis à jour le 2026-07-11 par La Gironde du Sud
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