Informations pratiques

Landiras

Arts et gourmandises Soirée gourmande

Rue André Dubourg Landiras Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 00:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Soirée gourmande

Animation musicale avec Louissan, restauration sur place et activités culturelles et sportives avec Cap33 et bien plus encore !

20/08/2026 Programmation à venir… .

Rue André Dubourg Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine aetg.landiras@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Arts et gourmandises Soirée gourmande

L’événement Arts et gourmandises Soirée gourmande Landiras a été mis à jour le 2026-07-11 par La Gironde du Sud