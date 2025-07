Arts et Jeux au lac autour du lac de Mauléon Barousse (ou dans la salle des fêtes en cas de pluie) Mauléon-Barousse

Début : 2025-08-17 16:30:00

fin : 2025-08-17

2025-08-17

Après-midi créative et gourmande au lac de Mauléon-Barousse

Rendez-vous dès 16h30 au lac de Mauléon-Barousse pour une après-midi placée sous le signe de la créativité, du jeu et du partage. Petits et grands sont les bienvenus pour profiter d’un moment de détente dans un cadre naturel agréable.

Entre Activités artistiques dessin, peinture, modelage, origami

Et Jeux et sports badminton, échasses, tir à l’arc

Venez nombreux pour un moment simple, créatif et chaleureux.

À 19h, nous partagerons un apéritif collectif, suivi à 20h d’un repas en mode auberge espagnole chacun apporte un plat, et un barbecue sera mis à disposition pour ceux qui souhaitent faire griller.

Renseignements :

Christian 06 77 65 69 28

Corinne 06 32 66 75 18

English :

Creative and gourmet afternoon at the lake of Mauléon-Barousse

Join us at 4.30pm at the Mauléon-Barousse lake for an afternoon of creativity, games and sharing. Young and old are welcome to enjoy a moment of relaxation in a pleasant natural setting.

Between Artistic activities: drawing, painting, modeling, origami

Games and sports: badminton, stilts, archery

Come one, come all for a simple, creative and warm moment.

At 7pm, we’ll share a communal aperitif, followed at 8pm by a Spanish-style meal: everyone brings a dish, and a barbecue will be available for those who wish to grill.

For further information, please contact

Christian 06 77 65 69 28

Corinne 06 32 66 75 18

German :

Kreativer und leckerer Nachmittag am See von Mauléon-Barousse

Wir treffen uns ab 16:30 Uhr am See von Mauléon-Barousse zu einem Nachmittag im Zeichen von Kreativität, Spiel und Austausch. Groß und Klein sind herzlich willkommen, um einen Moment der Entspannung in einer angenehmen natürlichen Umgebung zu genießen.

Zwischen Künstlerische Aktivitäten: Zeichnen, Malen, Modellieren, Origami

Und Spiel und Sport: Badminton, Stelzen, Bogenschießen

Kommen Sie zahlreich für einen einfachen, kreativen und herzlichen Moment.

Um 19 Uhr gibt es einen gemeinsamen Aperitif, um 20 Uhr folgt ein Essen im Stil der Auberge espagnole: Jeder bringt ein Gericht mit, und für diejenigen, die grillen möchten, steht ein Grill zur Verfügung.

Informationen:

Christian: 06 77 65 69 28

Corinne: 06 32 66 75 18

Italiano :

Pomeriggio creativo e gustoso al lago di Mauléon-Barousse

Unitevi a noi alle 16.30 al lago di Mauléon-Barousse per un pomeriggio di creatività, giochi e condivisione. Grandi e piccini sono i benvenuti per godersi un momento di relax in una piacevole cornice naturale.

Tra attività artistiche: disegno, pittura, modellazione, origami

Giochi e sport: badminton, trampoli, tiro con l’arco, ecc

Venite tutti per un momento semplice, creativo e caloroso.

Alle ore 19.00 si condividerà un aperitivo in comune, seguito alle 20.00 da un pasto in stile spagnolo: ognuno porterà un piatto, e un barbecue sarà a disposizione di chi vorrà grigliare.

Per ulteriori informazioni, contattare

Christian: 06 77 65 69 28

Corinne: 06 32 66 75 18

Espanol :

Tarde creativa y sabrosa en el lago de Mauléon-Barousse

Únase a nosotros a las 16.30 h en el lago de Mauléon-Barousse para pasar una tarde de creatividad, juegos y convivencia. Grandes y pequeños están invitados a disfrutar de un momento de relajación en un agradable entorno natural.

Entre actividades artísticas: dibujo, pintura, modelado, papiroflexia

Juegos y deportes: bádminton, zancos, tiro con arco, etc

Venga uno, vengan todos para un momento sencillo, creativo y cálido.

A las 19h, compartiremos un aperitivo comunitario, seguido a las 20h de una comida a la española: cada uno trae un plato, y habrá una barbacoa a disposición de los que deseen asar.

Para más información, póngase en contacto con

Christian: 06 77 65 69 28

Corinne: 06 32 66 75 18

L’événement Arts et Jeux au lac Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2025-07-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65