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AGENDA · Carnoules

Arts et vins en scène au Domaine du Grand Cros D13 Carnoules

vendredi 16 octobre 2026 · D13 · Carnoules

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
D13
Adresse
1806 route de Brignoles
Ville
83660 Carnoules
Département
Var
Tarif

Carnoules

Arts et vins en scène au Domaine du Grand Cros

D13 1806 route de Brignoles Carnoules Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

UNE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE ! LES JOURNÉES VIGNOBLES & DÉCOUVERTES.
Une soirée 100% art, vin et convivialité.
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D13 1806 route de Brignoles Carnoules 83660 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 81 25 54 99  info@grandcros.fr

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English :

A VINEYARD EVENT TAKES CENTER STAGE! VINEYARD DAYS & DISCOVERIES.
An evening dedicated entirely to art, wine, and good times.

L’événement Arts et vins en scène au Domaine du Grand Cros Carnoules a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Intercommunal Coeur du Var

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