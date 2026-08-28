Arts et vins en scène au Domaine du Grand Cros D13 Carnoules
vendredi 16 octobre 2026 · D13 · Carnoules
Informations pratiques
Carnoules
Arts et vins en scène au Domaine du Grand Cros
D13 1806 route de Brignoles Carnoules Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
UNE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE ! LES JOURNÉES VIGNOBLES & DÉCOUVERTES.
Une soirée 100% art, vin et convivialité.
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D13 1806 route de Brignoles Carnoules 83660 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 81 25 54 99 info@grandcros.fr
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English :
A VINEYARD EVENT TAKES CENTER STAGE! VINEYARD DAYS & DISCOVERIES.
An evening dedicated entirely to art, wine, and good times.
L’événement Arts et vins en scène au Domaine du Grand Cros Carnoules a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Intercommunal Coeur du Var
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