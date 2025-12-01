Arts in Loc Vide ateliers Galerie Loctudy
Galerie 2 Rue de Langoz Loctudy Finistère
Début : 2025-12-15 14:30:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-15
8 artistes artisans proposeront bijoux, peintures, sculptures, céramiques, art-textile.
Entrée libre et gratuite. .
Galerie 2 Rue de Langoz Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 16 98 60 57
