Arts in Loc Vide ateliers Galerie Loctudy

Arts in Loc Vide ateliers

Galerie 2 Rue de Langoz Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15 14:30:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-15

8 artistes artisans proposeront bijoux, peintures, sculptures, céramiques, art-textile.

Entrée libre et gratuite. .

Galerie 2 Rue de Langoz Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 16 98 60 57

English :

L’événement Arts in Loc Vide ateliers Loctudy a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Destination Pays Bigouden