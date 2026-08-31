Informations pratiques

Saint-Paul-sur-Save

ARTS & LIRE EN SAVE

Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-02

La 6ème édition de l’exposition collective Arts en Save se déroulera dans le cadre du festival Arts & Lire en Save , organisé par l’association Arts en Save de Saint-Paul et le Foyer Rural de Montaigut, soutenus par les Mairies de Saint-Paul et de Montaigut.

Deux expositions de sculptures, peintures et photographies, ainsi qu’un salon du livre se tiendront dans la salle Fontanilles de Saint-Paul et dans la salle des fêtes de Montaigut.

Vendredi, à 19h30 Inauguration / Vernissage de l’exposition de la salle Fontanilles.

Samedi & Dimanche, de 10h à 18h Expositions de sculptures, peintures et photographies de la salle Fontanilles de Saint-Paul et de la salle des fêtes de Montaigut.

Dimanche, de 10h à 18h Salon du livre à la salle des fêtes de Montaigut. 0 .

Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 contact@saintpaulsursave.fr

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English :

The 6th edition of the group exhibition “Arts en Save” will take place as part of the “Arts & Lire en Save” festival, organizedby the “Arts en Save” association of Saint-Paul and the Foyer Rural of Montaigut, with support from the municipalities of Saint-Paul and Montaigut.

L’événement ARTS & LIRE EN SAVE Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE