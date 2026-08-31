ARTS & LIRE EN SAVE Saint-Paul-sur-Save
vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Paul-sur-Save
Informations pratiques
Saint-Paul-sur-Save
ARTS & LIRE EN SAVE
Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-10-02
La 6ème édition de l’exposition collective Arts en Save se déroulera dans le cadre du festival Arts & Lire en Save , organisé par l’association Arts en Save de Saint-Paul et le Foyer Rural de Montaigut, soutenus par les Mairies de Saint-Paul et de Montaigut.
Deux expositions de sculptures, peintures et photographies, ainsi qu’un salon du livre se tiendront dans la salle Fontanilles de Saint-Paul et dans la salle des fêtes de Montaigut.
Vendredi, à 19h30 Inauguration / Vernissage de l’exposition de la salle Fontanilles.
Samedi & Dimanche, de 10h à 18h Expositions de sculptures, peintures et photographies de la salle Fontanilles de Saint-Paul et de la salle des fêtes de Montaigut.
Dimanche, de 10h à 18h Salon du livre à la salle des fêtes de Montaigut. 0 .
Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 contact@saintpaulsursave.fr
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English :
The 6th edition of the group exhibition “Arts en Save” will take place as part of the “Arts & Lire en Save” festival, organizedby the “Arts en Save” association of Saint-Paul and the Foyer Rural of Montaigut, with support from the municipalities of Saint-Paul and Montaigut.
L’événement ARTS & LIRE EN SAVE Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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