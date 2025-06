Arts & Matières Joué-lès-Tours 26 juin 2025 07:00

Exposition de Maryse ROUMIER, Rodolphe HERNANDEZ & Perrine HERNANDEZ

Trois artistes jonglent avec des matières vouées au rebut. Leurs couleurs, leur textures créent des univers poétiques singuliers, insolites…

Rue de Verdun

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 74 33 20 galerieduparc@jouelestours.fr

English :

Exhibition by Maryse ROUMIER, Rodolphe HERNANDEZ & Perrine HERNANDEZ

Three artists juggle with discarded materials. Their colors and textures create singular, unusual poetic universes?

German :

Ausstellung von Maryse ROUMIER, Rodolphe HERNANDEZ & Perrine HERNANDEZ

Drei Künstler jonglieren mit Materialien, die eigentlich für den Abfall bestimmt sind. Ihre Farben und Texturen schaffen einzigartige, ungewöhnliche poetische Welten?

Italiano :

Mostra di Maryse ROUMIER, Rodolphe HERNANDEZ e Perrine HERNANDEZ

Tre artisti si destreggiano con materiali di scarto. I loro colori e le loro texture creano universi poetici singolari e insoliti?

Espanol :

Exposición de Maryse ROUMIER, Rodolphe HERNANDEZ & Perrine HERNANDEZ

Tres artistas hacen malabarismos con materiales desechados. Sus colores y texturas crean universos poéticos singulares e insólitos..

