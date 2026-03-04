Arts No Limits Rue de la Vernée Pougues-les-Eaux

Arts No Limits

Château de la Vernée, Rue de la Vernée, Pougues-les-Eaux, Nièvre

Gratuit

Début : 2026-04-11 13:00:00

fin : 2026-04-11 20:00:00

2026-04-11 2026-04-12

La 6ème édition d’ART No limit au Château de la Vernée à POUGUES LES EAUX le weekend du 11 (de 13h à 20h) et 12 (10h à 18h) avril.

Une exposition d’art XXL qui rassemble tous horizons artistiques mêlant la sculpture à la peinture , du graff au pastel, de la photo à la céramique, du fusain au métal ….. Et plus encore !!

Tarif 2€ et gratuit pour les moins de 16 ans.

Infos Galerie Arko. .

+33 3 86 07 63 56 galeriearko2@gmail.com

English : Arts No Limits

