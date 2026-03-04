Arts No Limits Rue de la Vernée Pougues-les-Eaux
Arts No Limits Rue de la Vernée Pougues-les-Eaux samedi 11 avril 2026.
Arts No Limits
Rue de la Vernée Château de la Vernée Pougues-les-Eaux Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 13:00:00
fin : 2026-04-11 20:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
La 6ème édition d’ART No limit au Château de la Vernée à POUGUES LES EAUX le weekend du 11 (de 13h à 20h) et 12 (10h à 18h) avril.
Une exposition d’art XXL qui rassemble tous horizons artistiques mêlant la sculpture à la peinture , du graff au pastel, de la photo à la céramique, du fusain au métal ….. Et plus encore !!
Tarif 2€ et gratuit pour les moins de 16 ans.
Infos Galerie Arko. .
Rue de la Vernée Château de la Vernée Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 07 63 56 galeriearko2@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Arts No Limits
L’événement Arts No Limits Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Nevers