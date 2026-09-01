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AGENDA · Allenc

ARTS PLASTIQUES Allenc

jeudi 17 septembre 2026 · Allenc

ARTS PLASTIQUES Allenc

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Adresse
salle des associations
Ville
48190 Allenc
Département
Lozère
Tarif
Abonnement

Allenc

ARTS PLASTIQUES

salle des associations Allenc Lozère

Tarif : – – EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01

Pour s’initier ou se perfectionner à l’art plastique tous les jeudis de 18h à 19h30 Imaginez, créez, inventez….
Adhésion au foyer rural d’Allenc obligatoire. Renseignements au 06 40 27 12 96
Pour s’initier ou se perfectionner à l’art plastique tous les jeudis de 18h à 19h30 Imaginez, créez, inventez….
Adhésion au foyer rural d’Allenc obligatoire. Renseignements au 06 40 27 12 96   .

salle des associations Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 

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English :

To learn or improve your skills in the visual arts every Thursday from 6:00 p.m. to 7:30 p.m. Imagine, create, invent….
Membership in the Allenc Rural Community Center is required. For more information, call 06 40 27 12 96

L’événement ARTS PLASTIQUES Allenc a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Mont Lozere