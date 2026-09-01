ARTS PLASTIQUES Allenc
jeudi 17 septembre 2026 · Allenc
Informations pratiques
Allenc
ARTS PLASTIQUES
salle des associations Allenc Lozère
Tarif : – – EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01
Pour s’initier ou se perfectionner à l’art plastique tous les jeudis de 18h à 19h30 Imaginez, créez, inventez….
Adhésion au foyer rural d’Allenc obligatoire. Renseignements au 06 40 27 12 96
Pour s’initier ou se perfectionner à l’art plastique tous les jeudis de 18h à 19h30 Imaginez, créez, inventez….
Adhésion au foyer rural d’Allenc obligatoire. Renseignements au 06 40 27 12 96 .
salle des associations Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96
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English :
To learn or improve your skills in the visual arts every Thursday from 6:00 p.m. to 7:30 p.m. Imagine, create, invent….
Membership in the Allenc Rural Community Center is required. For more information, call 06 40 27 12 96
L’événement ARTS PLASTIQUES Allenc a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Mont Lozere