Informations pratiques

Allenc

ARTS PLASTIQUES

salle des associations Allenc Lozère

Tarif : – – EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01

Pour s’initier ou se perfectionner à l’art plastique tous les jeudis de 18h à 19h30 Imaginez, créez, inventez….

Adhésion au foyer rural d’Allenc obligatoire. Renseignements au 06 40 27 12 96

Pour s’initier ou se perfectionner à l’art plastique tous les jeudis de 18h à 19h30 Imaginez, créez, inventez….

Adhésion au foyer rural d’Allenc obligatoire. Renseignements au 06 40 27 12 96 .

salle des associations Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96

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English :

To learn or improve your skills in the visual arts every Thursday from 6:00 p.m. to 7:30 p.m. Imagine, create, invent….

Membership in the Allenc Rural Community Center is required. For more information, call 06 40 27 12 96

L’événement ARTS PLASTIQUES Allenc a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Mont Lozere