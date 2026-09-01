Arts-plastiques enfants Granville
mercredi 16 septembre 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Arts-plastiques enfants
401 Rue Saint-Nicolas Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-16 16:30:00
fin : 2027-06-09 17:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Ateliers arts-plastiques pour enfants de 6 à 12 ans.
Peinture, dessin, modelage, sculpture, gravure…
Pour développer, de façon ludique, l’imagination et la sensibilité des enfants en variant les techniques , les outils et supports utilisés dans des créations individuelles ou collectives.
L’observation d’œuvres d’art et de procédés d’artistes permet de se constituer une première culture artistique.
De 16h30 à 17h30. .
401 Rue Saint-Nicolas Granville 50400 Manche Normandie +33 6 42 45 68 41 mylenecourret@gmail.com
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English : Arts-plastiques enfants
L’événement Arts-plastiques enfants Granville a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Granville Terre et Mer
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