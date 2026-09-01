Informations pratiques

Granville

Arts-plastiques enfants

401 Rue Saint-Nicolas Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-16 16:30:00

fin : 2027-06-09 17:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Ateliers arts-plastiques pour enfants de 6 à 12 ans.

Peinture, dessin, modelage, sculpture, gravure…

Pour développer, de façon ludique, l’imagination et la sensibilité des enfants en variant les techniques , les outils et supports utilisés dans des créations individuelles ou collectives.

L’observation d’œuvres d’art et de procédés d’artistes permet de se constituer une première culture artistique.

De 16h30 à 17h30. .

401 Rue Saint-Nicolas Granville 50400 Manche Normandie +33 6 42 45 68 41 mylenecourret@gmail.com

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English : Arts-plastiques enfants

L’événement Arts-plastiques enfants Granville a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Granville Terre et Mer