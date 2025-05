Arts plastiques mises en boites – Piégut-Pluviers, 14 mai 2025 17:00, Piégut-Pluviers.

Dordogne

Arts plastiques mises en boites 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Début : 2025-05-14 17:00:00

fin : 2025-05-14 19:00:00

2025-05-14

Avec Colette. Boîtes à malice. Boîtes à fromage, boîtes de conserve, boîtes à chaussures… que peut-on bien en faire ?

Des boîtes de Pandore, des boîtes de nuit, des boîtes à outils ? En tout cas des boîtes surprenantes.

Il s’agira de créer des petits mondes poétiques, surréalistes, humoristiques

Il s’agira de créer des petits mondes poétiques, surréalistes, humoristiques… à l’intérieur de nos boîtes, un peu comme des scènes de théâtre en miniature, avec des éléments de récupération, carton, bois de cagette, sable, éléments naturels etc. .

41 bis rue des alliés

Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 82 00 72

English : Arts plastiques mises en boites

With Colette. Boxes of mischief. Cheese boxes, tin cans, shoeboxes? what can you do with them?

Pandora’s boxes, night boxes, tool boxes? In any case, surprising boxes.

The idea is to create little worlds poetic, surrealist, humorous, etc. out of them

German : Arts plastiques mises en boites

Zusammen mit Colette. Schachteln für den Schalk. Käseschachteln, Konservendosen, Schuhkartons… was kann man damit machen?

Pandoras Schachteln, Nachtkästen, Werkzeugkästen? Auf jeden Fall überraschende Schachteln.

Es geht darum, kleine Welten zu schaffen poetisch, surrealistisch, humorvoll

Italiano :

Con Colette. Scatole di malaffare. Scatole di formaggio, scatole di latta, scatole di scarpe… cosa ci si può fare?

Scatole di Pandora, scatole per la notte, scatole per gli attrezzi? In ogni caso, scatole sorprendenti.

L’idea è quella di creare piccoli mondi poetici, surreali, umoristici, eccetera a partire da esse

Espanol : Arts plastiques mises en boites

Con Colette. Cajas de travesuras. Cajas de queso, latas, cajas de zapatos… ¿qué se puede hacer con ellas?

¿Cajas de Pandora, cajas nocturnas, cajas de herramientas? En cualquier caso, cajas sorprendentes.

La idea es crear pequeños mundos -poéticos, surrealistas, humorísticos, etc.- a partir de ellas

